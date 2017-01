TIM espande la 1000 Mega in Campania

Filippo Vendrame,

TIM accelera con la banda ultralarga in Campania e lancia a Nola, Casal di Principe e San Nicola la Strada la connessione superveloce a 1.000 Megabit, grazie alla nuova rete FTTH (Fiber To The Home). A partire da subito, infatti, è disponibile nei tre comuni campani l’offerta Fibra a 300 Megabit e coloro che sceglieranno di attivarla potranno chiedere di sperimentare, senza costi aggiuntivi, l’ultra-internet con connettività fino a 1.000 Megabit al secondo in download e 200 Megabit in upload. Si tratta della più alta velocità di connessione raggiunta in Italia a livello residenziale su un collegamento in fibra ottica, che viene resa disponibile ai cittadini dei tre comuni campani in via sperimentale fino al 31 maggio 2017.

I collegamenti con la fibra super veloce di TIM sono già attivi in alcune zone dei rispettivi territori comunali e saranno progressivamente estesi ad altre aree delle città interessate in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili ad un numero crescente di abitanti. Il progetto “fibra 1.000 Mega” che vede protagonisti i tre comui campani ha l’obiettivo di mettere a disposizione delle principali città italiane le più avanzate soluzioni di rete per la banda ultralarga in grado di far accedere cittadini e imprese a servizi sempre più performanti, confermando così l’impegno di TIM per l’innovazione tecnologica. Chi aderirà all’iniziativa, riservata a 3.000 clienti, riceverà un modem di nuova generazione per consentire l’erogazione del servizio a 1.000 Mega.

In Campania i collegamenti super veloci a 1.000 Mega sono già disponibili ad Aversa e Marcianise e la sperimentazione sarà progressivamente estesa ad altri importanti comuni della regione.

TIM, infatti, sta realizzando a Nola, Casal di Principe e San Nicola la Strada una rete a banda ultralarga ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese, confermando così il proprio impegno per dotare le tre città di una infrastruttura ultra-moderna in grado di accelerare i processi di digitalizzazione. Questo importante intervento infrastrutturale, con il quale la fibra raggiunge direttamente gli edifici, fa seguito a quello realizzato da TIM in tecnologia FTTCab (cioè con la fibra fino agli armadi stradali) e che già rende disponibili collegamenti fino a 100 megabit per la quasi totalità della popolazione. L’obiettivo è offrire una ancora più elevata qualità nella fruizione di contenuti video in HD e 4K e una migliore esperienza di navigazione a beneficio di un sempre maggiore numero di cittadini.

La connessione ad alta velocità consente inoltre di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese possono inoltre accedere al mondo delle soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di città intelligente per le amministrazioni locali, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’info mobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale.