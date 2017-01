Twitter, arriva la nuova Tab Esplora

Filippo Vendrame,

Novità molto importanti in casa Twitter che continua a tentare di rinnovarsi per catturare nuovi utenti. Il social network ha iniziato la distribuzione di un aggiornamento per la sua applicazione per dispositivi mobile che va a semplificare l’interfaccia grazie al nuovo Tab Esplora (Explore). Grazie a questa novità, gli iscritti potranno trovare molto più facilmente tutto quanto desiderano come notizie, storie, video e tanto altro ancora.

Questa nuova opzione per l’interfaccia dell’applicazione arriva dopo una lunga fase di test e di osservazioni in cui sono stati molto preziosi i commenti ed i feedback degli utenti. Dopo, dunque, una lunga fase di studio, il social network ha deciso di rimuovere il Tab Momenti (Moments) con il Tab Esplora. Vale la pena notare che Momenti era sbarcato sul social network da poco tempo. Ma, come noto, Twitter sta cercando una via per offrire ai suoi iscritti la migliore esperienza d’uso possibile e questo contempla anche veloci cambiamenti e ripensamenti sulle scelte adottate.

Nei dettagli, all’interno del Tab Esplora, gli utenti di Twitter potranno scoprire le tendenze, i momenti, le ricerche e i video in diretta più interessanti e popolari. Il vantaggio è che questa possibilità arriva all’interno di un unico luogo. Una soluzione, dunque, che dovrebbe permettere di semplificare sensibilmente l’usabilità della piattaforma con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente gli iscritti.

La nuova funzione è in fase di rollout e sarà subito disponibile per gli utenti iOS. I possessori di uno smartphone e di un tablet pc Android dovranno, invece, attendere un po’ di più.