3 Italia, nuove promozioni per San Valentino

Per l’operatore 3 Italia è già arrivato San Valentino, la festa degli innamorati la cui ricorrenza si festeggia il prossimo 14 febbraio. 3 Italia, già a partire dalla giornata di oggi, 30 gennaio, celebra questa festa con una doppia promozione rivolta ai suoi clienti innamorati. Una tradizione che non sembra essersi esaurita nemmeno con la nascita di Wind Tre. Per questa ricorrenza, 3 Italia lancia due tariffe davvero molto speciali che potranno essere attivate entro il prossimo 19 febbraio 2017.

La prima tariffa speciale è “ALL-IN 400 San Valentino” che offre a chi l’attiverà 400 minuti, 400 SMS e ben 8GB di traffico dati al prezzo di 10 euro al mese. La seconda promozione riguarda la tariffa “ALL-IN Unlimited San Valentino” che al costo di 20 euro al mese propone a chi l’attiverà chiamate illimitate verso i numeri nazionali, 400 SMS e ben 12GB di traffico dati. Entrambe le promozioni di San Valentino sono dedicate ai clienti ricaricabili e prevedono l’addebito sul credito residuo. 3 Italia evidenzia che queste tariffe speciali sono tutte con soglie settimanali.

Dunque, i limiti di traffico vanno divisi per 4 per conoscere le effettive soglie settimanali. Maggiori dettagli all’interno del portale ufficiale di 3 Italia o presso tutti i negozi del brand.

Continuano nel frattempo le grandi manovre che permetteranno di unificare Wind e 3 Italia anche dal punto di vista tecnico. Nonostante, infatti, la nascita del nuovo operatore Wind Tre, dal punto di vista commerciale e della rete Wind e 3 Italia operano ancora autonomamente.