Apple TV perde terreno sui competitor

Marco Grigis,

Apple TV, il set-top-box di Cupertino dedicato all’intrattenimento domestico, perde terreno in relazione ai competitor. È quanto annuncia un’indagine di eMarketer: nel corso degli ultimi mesi, il dispositivo targato mela morsicata non sarebbe riuscito a tenere il passo con le alternative di Google e Roku, almeno negli Stati Uniti. Perché, tuttavia, un prodotto ben curato come Apple TV sembra aver già ridotto il suo appeal sui consumatori?

A seguito del rinnovamento del 2015, con l’inclusione di capacità di storage e della compatibilità con l’universo di App Store, il set-top-box di Cupertino aveva generato grande curiosità fra i consumatori. Un fatto forse dovuto alla comodità di Siri, tuttavia presente solo in alcuni mercati, nonché all’innovativo telecomando e all’affidabilità delle applicazioni di terze parti. Non a caso, in pochi mesi tutti i principali player dello streaming, almeno a stelle e strisce, hanno prodotto applicazioni native per poter accedere ai loro cataloghi. Eppure, sembra che l’interesse verso Apple TV sia improvvisamente calato.

Secondo i dati resi noti da eMarketer, società che ha analizzato le percentuali di utilizzo dei principali device per TV disponibili sul mercato, il ricorso ad Apple TV sarebbe sensibilmente diminuito negli ultimi mesi. A oggi, il set-top-box è usato dall’11.9% dei consumatori statunitensi, una percentuale in riduzione rispetto al 12.5% dello scorso settembre, nonché al 12.6 globale rilevato nel 2015 e il 13.5 del 2014. Al contrario Chromecast, il comodo dongle di Google, è salito al 19.9% rispetto al 18.4% di settembre, mentre i dispositivi Roku passando dal 15.2 al 18.2%.

La motivazioni di questo calo potrebbero derivare, in prima istanza, dal prezzo del set-top-box targato mela morsicata. Oltre la soglia dei 100 dollari, infatti, pare sia molto difficile convincere gli utenti ad acquistare un prodotto aggiuntivo per i loro televisori. Segue, poi, una motivazione legata alle abitudini d’utilizzo: più che ad applicazioni native e giochi, infatti, gli utenti sarebbero principalmente interessati alle funzioni di streaming, sia online che intradomestico, necessità più che assolta dalle soluzioni economiche di Google e dalle entry level di Roku. In altre parole, dai dati eMarketer sembra emergere come App Store non sia sufficiente per attirare i consumatori appassionati di intrattenimento televisivo, Apple dovrà forse agire anche sul listino.