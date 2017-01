Ex ingegnere Mozilla: gli antivirus sono inutili

Luca Colantuoni,

Un ex ingegnere di Mozilla ha suggerito agli utenti di non acquistare gli antivirus e di disinstallarli immediatamente. Robert O’Callahan ritiene che le software house non rispettano gli standard di sicurezza, in quanto i loro antivirus sono più pericolosi dei malware che dovrebbero bloccare. Nel suo post viene fatto riferimento anche alle numerose vulnerabilità scoperte lo scorso anno. La soluzione migliore è utilizzare un moderno sistema operativo, come Windows 10.

Secondo l’ingegnere, la maggioranza degli antivirus offrono un miglioramento trascurabile della sicurezza e alcuni di essi sono stati addirittura sfruttati come vettore di attacco. Questa tipologia di software può (teoricamente) proteggere il computer solo se effettua accessi a basso livello, fino al kernel del sistema operativo. Robert O’Callahan afferma che gli antivirus sono troppo invasivi e ostacolano tutti gli sforzi fatti da altre aziende. Ad esempio, quando Mozilla aggiunse il supporto per la tecnologia ASLR di Windows, molti antivirus disabilitarono la funzionalità, iniettando DLL scritte male nel processo del browser.

Altre volte, invece, gli antivirus hanno bloccato gli aggiornamenti di Firefox. Gli sviluppatori sono quindi costretti a risolvere i problemi causati dagli antivirus, piuttosto che migliorare la sicurezza dei loro browser. Tra l’altro, quando si verificano malfunzionamenti, spesso gli utenti attribuiscono la colpa al browser e non all’antivirus.

Forse il consiglio di non usare gli antivirus è un po’ estremo, ma è bene sapere che questi software non garantiscono la sicurezza assoluta. L’ingegnere suggerisce di utilizzare Windows Defender e di installare sempre gli aggiornamenti di Windows 10. In Creators Update verrà integrato un Security Center che offrirà un controllo migliore della sicurezza, visualizzando ogni singolo aspetto.