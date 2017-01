KDE Slimbook, un MacBook Air con Linux

Luca Colantuoni,

Linux può funzionare su qualsiasi dispositivo, ma nel caso dei notebook è piuttosto complicato cercare driver compatibili, molti dei quali con licenza proprietaria. Gli utenti possono ora acquistare il KDE Slimbook, un modello con sistema operativo KDE neon, basato sulla nota distribuzione Ubuntu e disponibile in due configurazioni, entrambe con un design che ricorda chiaramente i MacBook Air di Apple.

Il notebook, realizzato dal rivenditore spagnolo Slimbook in collaborazione con la community KDE, è stato progettato per offrire agli utenti un’alternativa ai prodotti attualmente sul mercato con sistemi operativi chiusi e numerose applicazioni preinstallate (bloatware). Il KDE Slimbook possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-6200U a 2,3 Ghz o Core i7-6500U a 2,5 GHz, 4/8/16 GB di RAM e SSD Samsung o Crucial da 120/250/500 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n/ac, Ethernet (tramite adattatore) e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti una webcam, due porte USB 3.0, card reader SD/MMC, uscita mini HDMI e batteria da 6.800 mAh. La tastiera è retroilluminata. Dimensioni e peso sono 33x22x1,8 centimetri e 1,36 Kg, rispettivamente.

Il sistema operativo è KDE neon con interfaccia desktop Plasma e le KDE Applications. In futuro sarà possibile scegliere altre distribuzioni. Il prezzo della versione base con Intel Core i5, 4 GB di RAM e SSD da 120 GB è 729 euro, mentre il modello con Intel Core i7 costa 849 euro. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di marzo.