LG Watch Style, immagini e prezzo

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sui nuovi smartwatch di LG che dovrebbero essere annunciati all’inizio di febbraio, in concomitanza al rilascio di Android Wear 2.0. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter le prime immagini reali del modello Watch Style che arriverà sul mercato insieme alla variante Watch Sport. Nonostante siano realizzati in collaborazione con Google, sugli orologi non è visibile nessun marchio dell’azienda di Mountain View.

Watch Style è il modello più elegante con dimensioni inferiori e cornici sottili. Dalle immagini si notano alcuni particolari, come il pulsante sulla destra che dovrebbe funzionare come una corona digitale, in modo simile all’Apple Watch. Gli utenti potranno scegliere versioni di colore silver e rose gold, e sostituire il cinturino in pelle con altri in base ai gusti personali. Il retro della cassa è liscio, quindi non ci sono connettori per la ricarica o sensori per il monitoraggio dei battiti cardiaci. Il Watch Style dovrebbe avere un display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 360×360 pixel, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 240 mAh, connettività Bluetooth e WiFi, certificazione IP67. Il prezzo previsto è 249 dollari.

Il Watch Sport, invece, dovrebbe avere uno schermo da 1,35 pollici (480×480 pixel), 768 MB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 430 mAh, connettività Bluetooth, WiFi, NFC, GPS e LTE, cardiofrequenzimetro e certificazione IP68. Questo orologio avrà dimensioni maggiori e tre pulsanti sul lato destro. Considerate le migliori specifiche, il prezzo potrebbe essere 100 dollari più alto rispetto al Watch Style.

Entrambi saranno compatibili con Android Wear 2.0, il cui debutto è atteso per il 9 febbraio. Quasi certamente verrà aggiunto il supporto per Android Pay al modello Watch Sport, l’unico con chip NFC.