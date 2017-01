Microsoft Hololens, migliaia di vendite

Filippo Vendrame,

Lo scorso anno, Microsoft ha reso disponibile all’acquisto la versione sviluppatori del suo visore per la realtà aumentata Hololens al prezzo di 3000 dollari. Inizialmente, gli acquisti erano possibili solo su “invito”. Le aziende e gli sviluppatori che in un primo momento volevano acquistare il visore di Microsoft dovevano ottenere un esplicito invito da parte della casa di Redmond. Ma dallo scorso agosto, questo requisito è stato eliminato e la casa di Redmond ha messo in vendita anche una variante “Commercial Suite” dell’Hololens a 5000 dollari.

Inoltre, progressivamente, Microsoft ha allargato la disponibilità del suo visore anche al di fuori del mercato americano arrivando anche in alcuni Paesi europei. Presto arriverà, per esempio, anche in Cina. Nonostante sia un prodotto di nicchia e molto costoso, le vendite di Hololens sono andate molto bene. Nonostante non abbia diffuso numeri precisi, la casa di Redmond ha sottolineato di aver venduto migliaia di visori. Un numero che soddisfa visto che l’obiettivo non era quello di fare numeri importanti visto il suo costo elevato.

Per quanto riguarda il futuro di Hololens, Roger Walkden di Microsoft evidenzia come gli attuali Hololens siano una prima versione e che in futuro arriveranno nuovi modelli anche se non ci sarebbero tempistiche certe sul loro arrivo. L’attuale Hololens è il dispositivo che Microsoft utilizzerà ancora a lungo per diffondere la tecnologia di realtà aumentata per spingere le aziende e gli sviluppatori ad adottarla.

Risultati in tal senso ce ne sono già stati molti, visto che sempre più realtà stanno iniziando ad implementare Hololens nei loro progetti.