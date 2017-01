Nintendo Switch: la scheda tecnica completa

Cristiano Ghidotti,

Poco più di un mese e Nintendo Switch sarà disponibile in tutto il mondo. La nuova console ibrida della grande N, studiata per offrire una soluzione di gaming sia in salotto che in mobilità, promette di conquistare anche i fan delusi dal predecessore Wii U.

Nel fine settimana la casa di Super Mario ha aggiornato il sito ufficiale della piattaforma, svelando l’elenco completo delle specifiche tecniche equipaggiate. Sebbene la maggior parte fosse nota fin dalla presentazione di inizio gennaio, sono state aggiunte alcune informazioni utili e interessanti. La prima riguarda le modalità di connessione a Internet: Nintendo Switch integrerà un modulo WiFi per l’accesso al network domestico, ma chi preferirà affidarsi a una connessione cablata lo potrà fare acquistando separatamente un adattatore. Ancora, la batteria potrà essere rimpiazzata all’occorrenza, rivolgendosi all’assistenza ufficiale. Ecco dunque la scheda completa.

Nintendo Switch: scheda tecnica

Dimensioni: 102x239x13,9 mm (con Joy-Con collegati), 28,4 mm di spessore nel punto più alto;

peso: 297 grammi (398 grammi con Joy-Con collegati);

display: 6,2 pollici LCD touchscreen capacitivo con risoluzione 1280×720 pixel;

CPU e GPU: NVIDIA Tegra personalizzato;

memoria interna: 32 GB (espandibile con schede fino a 2 TB);

connettività: wireless (WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 e LAN con adattatore acquistabile separatamente;

output video: 1920×1080 pixel a 60 fps via HDMI, 1280×720 pixel su display touchscreen;

audio output: linear PCM 5.1;

altoparlanti: stereo;

USB: Type-C per il caricamento e la connessione al dock;

jack per le cuffie: stereo;

slot Game Card: solo per giochi Nintendo Switch;

slot microSD: supporto a microSD, microSDHC e microSDXC (richiede un aggiornamento via Internet al primo utilizzo);

sensori: accelerometro, giroscopio, di luminosità;

ambiente operativo: temperatura 5-35° C, umidità 20-80%;

batteria: agli ioni di litio da 4.310 mAh, rimpiazzabile a pagamento tramite assistenza ufficiale Nintendo;

autonomia: oltre sei ore, a seconda della modalità di utilizzo;

tempo di ricarica: circa tre ore in modalità standby.

Si ricorda che Switch arriverà sul mercato, anche in Italia, il 3 marzo. Il prezzo di vendita fissato per il lancio è 329,00 euro. Gli appassionati di gaming nostrani avranno la possibilità di testare la console in anteprima a Milano, nel corso dei prossimi weekend, grazie a un’iniziativa messa in campo da Nintendo. Tra i giochi disponibili fin dal day one c’è anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild.