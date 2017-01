Nuovi Moto G5 al Mobile World Congress 2017?

Luca Colantuoni,

Per il 26 febbraio è previsto un evento Motorola, durante il quale dovrebbe essere annunciati i nuovi smartphone Moto G5 e Moto G5 Plus. Di quest’ultimo sono già note alcune caratteristiche, mentre del modello più economico sono apparse recentemente online le probabili specifiche. Altri dettagli sono stati pubblicati sul sito della FCC, l’ente certificatore statunitense.

Gli attuali Moto G4 e Moto G4 Plus hanno ottenuto un discreto successo di vendite tra gli smartphone di fascia media. Lenovo, proprietaria del popolare brand, vuole quindi rafforzare la sua posizione sul mercato con la quinta generazione. In base alle ultime indiscrezioni, il Moto G5 (model number XT1672) dovrebbe avere uno schermo da 5 pollici con risoluzione full HD (1920x 1080 pixel) e integrare un processore octa core Snapdragon 430, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per le fotocamere si prevono sensori da 13 e 5 megapixel, mentre la batteria potrebbe essere da 2.800 mAh.

Dai documenti della FCC si deduce che il Moto G5 integrerà un chip NFC, ma Motorola potrebbe offrire la tecnologia solo in alcuni paesi, dove è disponibile il sistema di pagamento Android Pay. Per quanto riguarda il Moto G5 Plus (model number XT1685), altre fonti hanno confermato le specifiche scoperte all’inizio del mese: schermo full HD da 5,5 pollici, processore octa core Snapdragon 625, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 13 e 5 megapixel, lettore di impronte digitali e batteria da 3.100 mAh.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.0 Nougat. Il principale vantaggio di Motorola rispetto alla concorrenza è l’uso di una versione quasi stock con leggere modifiche all’interfaccia e poche app preinstallate. Ciò riduce il consumo di memoria e velocizza il rilascio degli aggiornamenti.