WhatsApp, recall dei messaggi e live tracking

Luca Colantuoni,

L’ultima versione stabile (2.17.24) di WhatsApp per Android ha introdotto il supporto per le GIF animate, le videochiamate e la riproduzione dei video durante il download. Con i prossimi aggiornamenti dovrebbero arrivare altre novità interessanti, due delle quali già disponibili sui servizi concorrenti. Una terza funzionalità è stata individuata anche su iOS.

A tutti è capitato almeno una volta di inviare un messaggio all’utente o gruppo sbagliato o di usare termini poco chiari durante una conversazione. In futuro sarà possibile rettificare il messaggio e eliminarlo completamente, sfruttando due funzionalità denominate Edit e Recall. Un tocco prolungato sul messaggio consentirà di modificare il testo oppure di richiamarlo. Entrambe le opzioni saranno attive finché il messaggio non verrà letto dal destinatario. Simili funzionalità sono presenti in altri servizi di messaggistica, tra cui BlackBerry Messenger e Telegram.

La terza novità, scoperta anche nelle recenti beta di WhatsApp per iOS, è il Live Location Tracking e sfrutta il GPS dello smartphone. In pratica l’opzione, quando attivata, consente di conoscere la posizione dei membri di un gruppo in tempo reale. Gli utenti che vogliono essere “tracciati” possono scegliere di condividere la posizione per sempre o per un intervallo predefinito (1, 2 o 5 minuti). Non è chiaro però se la posizione verrà indicata in formato testuale o su una mappa.

WhatsApp effettua test per varie funzionalità nelle versioni beta dell’applicazione, ma non è garantita la loro presenza nelle versioni finali. Tra l’altro, le novità potrebbero essere accessibili solo ad un ristretto numero di utenti e solo in determinati paesi.