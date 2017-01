Fastweb lancia FASTGate, modem ad alta velocità

Filippo Vendrame,

Fastweb lancia FASTGate, il modem super potente di ultima generazione che offre la massima copertura domestica e la più elevata velocità di navigazione Internet su tutti i dispositivi. FASTGate, disegnato nei laboratori Fastweb e completamente configurabile tramite l’app MyFastweb, è compatibile con tutte le tecnologie e permette di navigare fino a 1 Gigabit anche in WiFi consentendo ai clienti di sfruttare al meglio le performance della rete Fastweb.

Fastweb sta investendo sulla propria infrastruttura di rete per portare connettività fino a 1 Gigabit a 5 milioni di famiglie e imprese, e fino a 200 Megabit a 8 milioni di famiglie e imprese entro il 2020. Inoltre, per permettere ai propri clienti di utilizzare la connessione anche fuori casa, Fastweb ha lanciato il servizio WOW, il WiFi condiviso basato sulla community dei clienti, che permette di navigare in Internet anche in mobilità senza erodere il traffico dati dell’abbonamento mobile. Proprio per consentire di fruire al meglio di Internet a banda ultralarga e WOW FI, Fastweb ha puntato sulla progettazione e realizzazione di un modem unico sul mercato per potenza delle prestazioni.

FASTGate ha un design innovativo e tecnologico e coniuga il massimo delle performance con un’estrema semplicità di installazione e di utilizzo grazie a tre soli tasti touch. Grazie al WiFi dual-band a 6 antenne, FASTGate porta il segnale WiFi in ogni angolo della casa; è compatibile con tutte le tecnologie (adsl, vdsl e fibra) e permette di navigare fino a 1 Giga anche in WiFi; ha 4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB 3.0, un processore di ultima generazione. E’ compatibile con IPV6, diventa un hot spot WOW Fi e ha una porta ottica in fibra integrata. Al nuovo modem si possono collegare tutti i dispositivi del cliente contemporaneamente, anticipando i bisogni di quella che sarà la “casa intelligente”.

FASTGate, oltre a essere un apparato super potente, permette di fruire di nuovi servizi attraverso l’app MyFastweb che consente di controllare le performance della connessione, di programmare quando accendere e spegnere il WiFi in casa, di creare una rete WiFi per gli ospiti con password personalizzata, di configurare il parental control, e soprattutto di decidere a quale dispositivo dare priorità nella navigazione, ad esempio per il video streaming nella TV.

Da subito in distribuzione per i nuovi clienti, nelle prossime settimane il nuovo modem sarà disponibile anche per i già clienti Fastweb che ne faranno richiesta (è già attivo anche un sistema di prenotazioni su MyFASTPage). Il costo di FASTGate è 149 euro, ma per chi si abbona a un servizio di rete fissa Fastweb viene richiesto solo un contributo di attivazione Modem di 1,95 euro per 36 mesi. Per chi si abbona sul sito fastweb.it, il nuovo modem è completamente gratuito.