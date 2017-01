Meizu Pro 7, telaio in titanio e 8 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

Da diversi mesi circolano indiscrezioni sul top di gamma che il produttore cinese dovrebbe annunciare nelle prossime settimane. In base alle ultime indiscrezioni, il Meizu Pro 7 potrebbe avere un design simile al Galaxy S7 edge con display curvo, un telaio in lega di titanio e fino a 8 GB di RAM. Ovviamente non c’è nessuna certezza sull’affidabilità della fonte, così come sull’autenticità della foto pubblicata su uno sconosciuto sito indiano.

Il Meizu Pro 7 dovrebbe ereditare alcune caratteristiche dall’attuale Pro 6 Plus, in particolare lo schermo Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). Dall’immagine apparsa online si può notare una chiara somiglianza con il Galaxy S7 edge. La curvatura dello schermo verrebbe sfruttata per visualizzare una barra laterale con le scorciatoie alle app più utilizzate. Sembra invece da escludere la presenza di un pannello 4K, costoso e utile solo per aumentare i consumi. L’alluminio del Pro 6 Plus potrebbe essere sostituito da una lega di titanio che offre una resistenza maggiore agli arti e alla cadute.

Per quanto riguarda la restante dotazione hardware si prevede un processore deca core MediaTek Helio X30, affiancato da 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. La fotocamera posteriore avrebbe una risoluzione di 12 megapixel (sensore Sony IMX362 con pixel da 1,4 micrometri). Non dovrebbero mancare la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e il chip audio Hi-Fi.

Il sistema operativo sarà certamente Android 7.0 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.0. L’arrivo sul mercato è previsto tra aprile e giugno. La versione con 8 GB di RAM dovrebbe avere un prezzo di 3.799 yuan, pari a circa 515 euro.