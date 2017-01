Microsoft Hololens, la versione consumer è lontana

Filippo Vendrame,

Una versione consumer accessibile ed ad un prezzo ragionevole del visore per la realtà aumentata Hololens di Microsoft arriverà ma non troppo presto. Nel corso del weekend la casa di Redmond aveva espresso soddisfazione per i visori commercializzati sino ad ora, sottolineato di averne venduti migliaia. Trattasi di un buon risultato pensando che gli Hololens sono un prodotto di nicchia per gli sviluppatori e presentano un prezzo molto alto.

Naturalmente, vista l’attenzione su questo innovativo prodotto, molti utenti chiedono a gran voce quando una versione consumer di Hololens sarà messa in vendita. Tale domanda è stata posta a Alex Kipman, uno dei papà di Hololens durante un’intervista a CNET. La sua risposta a questa domanda, per qualcuno potrebbe risultare un po’ deludente. Alex Kipman ha, infatti, confermato che Microsoft ha effettivamente un piano in tal senso ma che non può svelarlo in questo momento. In ogni caso, ci vorranno ancora alcuni anni prima che una versione di Hololens consumer possa arrivare. La buona notizia è che a quel punto il prezzo di vendita sarà decisamente alla portata di tutti costando sicuramente meno di 1000 dollari.

Nel frattempo, Microsoft continuerà a focalizzarsi maggiormente nell’ambito business dove sta spingendo molto il suo visore per la realtà aumentata all’interno di varie realtà imprenditoriali. Questo, tuttavia, potrebbe anche significare che gli Hololens potrebbero anche rimanere un gioiello della corona dei prodotti olografici della casa di Redmond, mentre una versione commerciale potrebbe arrivare in futuro direttamente dai partner della casa di Redmond.

Hololens potrebbe rimanere, dunque, una sorta di “prodotto vetrina” per la sua piattaforma olografica lasciando ai partner Microsoft il compito di realizzare la versione consumer. Trattasi, ovviamente, di ipotesi, tuttavia il dato oggettivo è che Microsoft, al momento, è concentrata in ambito business con il suo Hololens e che una versione consumer arriverà solamente in futuro.