Now TV: il 2 febbraio arriva l’HD?

Marco Grigis,

Now TV, la popolare piattaforma di streaming del gruppo Sky, potrebbe presto passare per un importante aggiornamento: quello al supporto della visione in HD. Una funzionalità decisamente attesa dagli utenti, considerato come la gran parte dei servizi concorrenti offra già da tempo cataloghi a tema. Al momento nessuna conferma diretta è giunta dall’azienda, ma l’indiscrezione è apparsa su un volantino distribuito dalla catena Media World.

La notizia è rapidamente circolata sui social network, dove in molti hanno voluto condividere l’immagine di un volantino della nota catena di elettrodomestici, pubblicato dalla redazione di DDay.it: nella pagina dedicata a Now TV Box, il set-top-box in vendita a poco più di 29 euro per approfittare del catalogo in streaming direttamente dal salotto di casa, è infatti apparsa una promettente dicitura. “Oggi anche in HD”, così recita il materiale promozionale, una frase che sembra confermare i piani di espansione che, qualche mese fa, la stessa SKY aveva ipotizzato. E pare vi sia anche una data d’aggiornamento, quella del 2 febbraio, così come emerge sempre dai social network.

Così come già sottolineato, da Sky non è ancora giunta una conferma ufficiale, né in merito alla qualità di riproduzione in HD, né ai possibili prezzi per questa nuova possibilità. Non è infatti chiaro, infatti, se la visione in HD verrà offerta gratuitamente agli utenti già abbonati a Now TV o, in alternativa, se richieda una modifica dei propri ticket di visione. Non dovrebbero, invece, esservi limitazioni dal punto di vista hardware, se non legate alle capacità del proprio dispositivo: Now TV Box, così come appare evidente dalla pubblicazione Media World, risulterebbe già compatibile.

In attesa di eventuali conferme dall’azienda, permane un ultimo dubbio: mentre l’abilitazione all’HD per i contenuti on-demand appare assai scontata, non è ancora noto se la stessa possibilità possa essere integrata anche per la visione dei canali dal vivo, presenti nei ticket Intrattenimento, Serie TV, Cinema e Sport.