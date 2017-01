Oppo Find 9, annuncio a marzo in due versioni?

Luca Colantuoni,

Da quasi tre anni si attende l’arrivo sul mercato del successore del Find 7, annunciato nel 2014. Negli ultimi mesi sono apparse online nuove informazioni sul Find 9, insieme ad alcune immagini sfocate, ma non è arrivata nessuna conferma da parte del produttore cinese. In base alle recenti indiscrezioni, Oppo dovrebbe presentare due versioni del nuovo modello entro il mese di marzo.

Negli ultimi anni, l’azienda ha presentato diversi smartphone di fascia media e bassa, ma nessun modello top di gamma. Il Find 7 è tuttora l’unico del catalogo Oppo con display Quad HD (2560×1440 pixel). Il nuovo Find 9 dovrebbe avere uno schermo da 5,5 pollici di tipo “bezel-less“, quindi le cornici laterali potrebbero essere quasi assenti. Secondo una fonte cinese, la versione più costosa integrerà un processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre quella più economica avrà uno Snapdragon 653, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash.

Altre possibili specifiche, comuni ad entrambi i modelli, sono: fotocamera posteriore da 21 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, lettore di impronte digitali e batteria da 4.100 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Invece dell’interfaccia Color OS (personalizzazione di Android 7.0 Nougat), installata sugli altri smartphone, Oppo avrebbe scelto la nuova Find OS che include una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il prezzo, si prevede una cifra di 3.999 yuan (circa 540 euro) per la versione con Snapdragon 653. Dato che Samsung ha ottenuto da Qualcomm l’uso esclusivo dello Snapdragon 835, il modello più costoso non dovrebbe arrivare sul mercato fino ad aprile/maggio.