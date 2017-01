Piaggio Gita, valigia autonoma

Filippo Vendrame,

La Vespa è un brand che ha saputo passare indenne attraverso generazioni di giovani che hanno fatto di tutto pur di possederne un modello. Vespa è, comunque, oggi, più un sinonimo di design che di alta tecnologia e il Gruppo Piaggio non ha mai spiccato per soluzioni all’avanguardia se non per l’annuncio di qualche mese di fa di un progetto di una Vespa elettrica che arriverà in commercio in futuro. Ma le cose stanno forse per cambiare, Piaggio Fast Forward, società indipendente nata da una costola del gruppo e specializzata in soluzioni all’avanguardia, ha annunciato il primo suo innovativo prodotto: Gita.

Trattasi di una sorta di valigia autonoma in grado di trasportare contenuti di vario tipo con un peso complessivo sino a circa 18 Kg. Gita saprà muoversi in autonomia se dispone delle mappe della zona oppure seguire fedelmente il suo proprietario. Gita è anche molto agile e si muove rapidamente potendo arrivare ad una velocità massima sino a 22 miglia orarie cioè circa 35 m/h. Grazie a queste sue peculiarità, circolare sui marciapiedi evitando contestualmente gli ostacoli sarà molto facile. Gita può essere vista tranquillamente come un fedele supporto per i viaggi, quando non si ha la voglia o la forza di spingere pensati trolley o quando si devono fare ingombranti spese in città.

I più pigri potranno trovare in Piaggio Gita uno strumento eccezionale. Piaggio Fast Forward inizialmente proporrà questo suo interessante prodotto all’interno di programmi di test business-to-business ma in futuro potrebbe arrivare in commercio per tutti. Del resto, Jeffrey Schnapp, CEO di Piaggio Fast Forward, ha sottolineato che l’azienda punta ad estendere le capacità umane e non a sostituirle.

L’annuncio ufficiale di Gita è atteso per il 2 febbraio dove emergeranno sicuramente altri dettagli sul futuro di questo prodotto per la mobilità intelligente.