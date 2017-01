Razer acquisisce Nextbit e il suo cloud phone

Tra luglio 2015 e ottobre 2016, Razer ha messo le mani su due aziende (Ouya e THX) che operano nel settore dell’intrattenimento. Il noto produttore di computer e accessori per il gaming ha ora annunciato l’acquisizione di Nextbit, la startup di San Francisco che aveva presentato lo smartphone Robin a settembre 2015. I termini economici della transazione non sono stati comunicati.

Razer ha sottolineato che i 30 dipendenti di Nextbit continueranno a lavorare come una divisione indipendente. Tom Moss, CEO di Nextbit, ha dichiarato che il team riceverà maggiori risorse rispetto a quelle avute finora. I piani futuri non sono stati svelati, ma è probabile che Robin avrà un successore. Nextbit ha comunicato che le vendite dello smartphone e degli accessori sono state interrotte. Gli utenti però continueranno a ricevere supporto. La distribuzione delle patch di sicurezza proseguirà fino a febbraio 2018. Entro il primo trimestre è previsto il rilascio di Android 7.0 Nougat che includerà anche miglioramenti per l’autonomia, attualmente piuttosto bassa.

Nextbit is joining the @Razer family! Now we’ll have more resources for more exciting (rebellious) projects. https://t.co/rC6Oww7TMO pic.twitter.com/HJScaIlVfS

— Nextbit (@nextbitsys) January 30, 2017