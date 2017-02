iPhone 7 Plus è il 5.5 pollici di Apple più amato

Marco Grigis,

Grandi performance per iPhone 7S Plus, l’ultimo arrivato fra i 5.5 pollici targati mela morsicata. In occasione della presentazione dei risultati fiscali del Q1 del 2017, con cifre record per Apple, Tim Cook ha voluto confermare l’enorme interesse suscitato dal modello nei consumatori. Fra tutti i 5.5 lanciati nel corso degli anni da Cupertino, infatti, iPhone 7 Plus è il più amato. Merito certamente dell’affermazione dei grandi schermi sul mercato, con sempre più acquirenti pronti a orientarsi verso l’universo dei phablet, ma anche dell’introduzione dell’innovativa doppia fotocamera.

I dati di vendita relativi a iPhone 7 Plus non sono stati resi noti nel dettaglio, anche perché Apple è solita fornire unicamente cifre globali durante la presentazione dei risultati del trimestre. Eppure, Tim Cook ha confermato come iPhone 7S Plus sia il 5.5 pollici più amato di sempre, capace di superare ampiamente le performance dei predecessori iPhone 6 Plus e iPhone 6S Plus. Una tendenza, in realtà, già rilevata da alcuni analisti nelle ultime settimane, i quali avevano confermato una corsa agli acquisti proprio per questo modello.

Oltre al maxi-formato, così come già accennato, sembra che la feature di punta sia quella della doppia fotocamera, un elemento che ha evidentemente attirato le curiosità di un gran numero di consumatori. iPhone 7 Plus, infatti, abbina al classico grandangolo un secondo obiettivo, un tele da 56 millimetri dotato di zoom ottico da 3X. Non è però tutto, poiché grazie alle funzioni software incluse in iOS 10, le due fotocamere possono essere abbinate per ottenere degli splendidi effetti bokeh, soprattutto per i ritratti: una feature promossa sia dagli utenti che dalla critica, dati i risultati quasi professionali.

Il CEO di Apple ha inoltre confermato come, almeno inizialmente, Apple abbia sottostimato la richiesta di iPhone 7 Plus e, per questo, gli utenti hanno dovuto attendere più a lungo distribuzione e scorte di magazzino. L’impatto sulle vendite, tuttavia, sembra essere stato ridotto: nel quarto, infatti, Cupertino è riuscita a piazzare ben 78.3 milioni globali di iPhone.