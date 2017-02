LG G6, prototipo con doppia fotocamera posteriore

Luca Colantuoni,

Samsung ha deciso di posticipare il lancio del suo Galaxy S8 a marzo, quindi il protagonista assoluto del Mobile World Congress 2017 di Barcellona sarà il nuovo LG G6. Lo smartphone non sarà modulare come il precedente G5, ma avrà un design molto interessante e uno schermo con un elevato screen-to-body ratio. Dopo quella della parte frontale sono apparse online altre foto che evidenziano alcuni dettagli, tra cui la doppia fotocamera posteriore.

L’unica caratteristica confermata da LG è l’utilizzo di uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Come si può vedere dall’immagine, lo spessore delle cornici è molto sottile, per cui il phablet offrirà un’ampia superficie di visualizzazione (circa il 90%). A differenza di Samsung, LG non ha dovuto spostare il lettore di impronte digitali, dato che era già posizionato sul retro del G5. Sembra però che il vetro sia flat e non curvo, un design scelto da molti produttori di smartphone.

Il prototipo possiede un frame in metallo e una cover posteriore in plastica, ma il modello definitivo avrà un telaio unibody in alluminio, resistente all’acqua. Ciò impedirà la rimozione della batteria, che supporterà probabilmente la ricarica wireless. In un’altra immagine si possono vedere chiaramente le lenti delle due fotocamere posteriori, tra le quali è stato posizionato il doppio flash LED. Nella terza foto si notano, infine, i fori dell’altoparlante e la porta USB Type-C.

Il G6 dovrebbe integrare un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM e almeno 32 GB di storage. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.1 Nougat, dato che si ipotizza la presenza di Google Assistant. Il nuovo smartphone LG verrà annunciato il 26 febbraio a Barcellona.