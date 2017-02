Anche Nintendo Switch in campo al Super Bowl

Cristiano Ghidotti,

Sarà l’evento sportivo dell’anno per i tifosi d’oltreoceano, il più seguito negli Stati Uniti: nella serata del 5 febbraio andrà in onda il 51esimo Super Bowl, che vedrà scendere in campo a Houston i New England Patriots e gli Atlanta Falcons. Nell’occasione, verrà trasmesso uno spot tutto dedicato a Nintendo Switch, la nuova console ibrida della grande N in arrivo sul mercato il 3 marzo, anche in Italia al prezzo di 329 euro.

Il filmato è quello visibile nella versione integrale in streaming di seguito. Sulle note della canzone “Believer” degli Image Dragons, Nintendo mette in luce la versatilità della piattaforma, che può essere collegata al televisore tramite l’apposito dock oppure portata in giro come un handheld, senza compromettere in alcun modo la qualità dell’esperienza offerta. Nel video si possono osservare alcune alcune brevi sessioni di gameplay dei titoli disponibili fin dal primo giorno, come l’atteso The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il curioso 1-2 Switch che richiede di guardare negli occhi l’avversario anziché il display, il coloratissimo Splatoon e altri ancora.

Si ricorda che la console sarà commercializzata senza alcun bundle né demo, una scelta destinata a far discutere e che potrebbe in qualche modo scoraggiare i più attenti al portafogli. Per giocare con Switch bisognerà dunque mettere in conto un’ulteriore spesa, oltre a quella della piattaforma, necessaria per portare a casa anche uno dei giochi compatibili. Una decisione diversa rispetto a quella che in passato ha visto esordire prima Wii e poi Wii U, accompagnate all’esordio rispettivamente da Wii Sports e da Nintendo Land (con esiti differenti). Tornando allo spot di cui si parla in questo articolo, l’azienda ha dichiarato che andrà in onda durante l’ultimo quarto della partita, in una versione più breve (dalla durata pari a 30 secondi circa) rispetto a quella visibile qui sopra.