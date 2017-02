Now TV: finalmente disponibile l’HD

Marco Grigis,

Now TV, la piattaforma di streaming targata Sky, si aggiorna alla visione in HD. La notizia è circolata ufficiosamente ieri sui social network, ma ora giunge la conferma ufficiale: collegandosi alla pagina web del servizio, infatti, viene sottolineata la tanto attesa novità. Un’opzione, quella della visione in alta risoluzione, che vedrà un piccolo costo mensile, anche se la fruizione sarà garantita anche a tutti coloro che dispongono già di un ticket attivo.

Il rollout è incominciato nelle prime ore della mattinata, quando dalla pagina Facebook di Now TV sono apparse alcune condivisioni a tema. Quindi il lancio del sito rinnovato, con i nuovi listini e le disponibilità in HD. La fruizione in alta risoluzione sarà disponibile sul dispositivo Now TV Box e sulle console di gaming già compatibili con la piattaforma di streaming, mentre esclusi rimangono smartphone e tablet, dove la visione continuerà a essere in SD. Al momento, non accederanno all’HD nemmeno i personal computer, anche se un aggiornamento potrebbe giungere in itinere.

La risoluzione in HD viene abilitata sia sui contenuti on-demand che per i canali in streaming live, anche se pare vi sia una sostanziale differenza di definizione: i primi dovrebbero essere infatti in 1080p, i secondi in 720p. L’accesso all’opzione ha un costo di 2.99 euro al mese, ma Now TV ha pensato ad alcune promozioni sia per i nuovi sottoscrittori che per gli utenti già abbonati. Fino al 28 febbraio, infatti, i nuovi clienti potranno acquistare un ticket singolo per Cinema, Serie TV e Intrattenimento sempre a 9.99 al mese, mentre i ticket doppi e tripli vedono un importante sconto, rispettivamente a 9.99 e 14.99 euro al mese. Per questa promozione, naturalmente, la visione in HD è inclusa. I sottoscrittori già in possesso di un ticket, invece, potranno usufruire dell’HD finché il ticket stesso rimarrà attivo. Altri dettagli dovrebbero giungere nel corso della giornata, non appena il rollout delle nuove funzioni verrà terminato.