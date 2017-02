Samsung Galaxy S8 anche in versione da 6 GB?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy S8 non verrà presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, ma bisognerà attendere fino al 29 marzo per conoscere le caratteristiche del nuovo top di gamma. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sulle specifiche, l’ultima delle quali ipotizza l’arrivo sul mercato di una versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. In base alle informazioni provenienti dalla Corea, Samsung avrebbe scelto batterie più capienti rispetto a quelle del Galaxy S7.

Uno dei numerosi rumor circolati in passato riguardava la quantità di memoria presente nel Galaxy S8. Alcuni fonti aveva suggerito la disponibilità di una versione dello smartphone con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il noto leaker Evan Blass ha invece escluso tale possibilità, specificando che Samsung si fermerà a 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Nelle ultime ore sono emersi altri dettagli sull’argomento: la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash verrà distribuita in Europa e negli Stati Uniti, mentre gli utenti cinese e coreani potranno acquistare anche la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il produttore vuole quindi offrire un’alternativa ai numerosi smartphone venduti nei paesi asiatici, alcuni dei quali dotati di una simile quantità di memoria. Non è comunque da escludere un’eventuale disponibilità anche in Europa. Un’altra novità potrebbe essere la capacità della batteria. Secondo una fonte coreana, Samsung avrebbe scelto batterie da 3.250 mAh e 3.750 mAh, rispettivamente per il modello da 5,8 pollici e 6,2 pollici. Gli attuali Galaxy S7 e S7 edge integrano batterie da 3.000 mAh e 3.600 mAh.

CNET Korea ha infine pubblicato alcuni disegni schematici dei due smartphone, basati sulle informazioni ricevute da testimoni oculari, da cui si notano l’assenza del pulsante Home, il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.