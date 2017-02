Surface Pro 3, nuovo firmware disponibile

Filippo Vendrame,

Microsoft non si è dimenticata del Surface Pro 3, uno dei suoi migliori ibridi Windows 10. Sebbene, oggi, la casa di Redmond sia concentrata sullo sviluppo del Surface Pro 4, continua anche a rilasciare aggiornamenti dedicati espressamente a questo modello. Nella giornata di ieri Microosft ha, infatti, rialsciato un nuovo aggiornamento del firmware del Surface Pro 3. Il change log è piuttosto interessante e pone l’accento sui nuovi driver audio e video in grado, in particolar modo, di migliorare le prestazioni con Miracast e quando il dispositivo è collegato ad un monitor esterno attraverso il dock.

Inoltre, il firmware aggiorna anche il Surface Pro UEFI che va a migliorare le prestazioni complessive del dispositivo con le ultime versioni di Windows. Vale la pena sottolineare, anche, che questo nuovo firmware è disponibile solo per gli utenti che hanno aggiornato il Surface Pro 3 a Windows 10. Chi fosse rimasto fermo a Windows 8.1 non potrà installarlo. Altro aspetto interessante dell’aggiornamento, la comparsa all’interno del change log del firmware di una tabella che specifica chiaramente le aree che il nuovo firmware va a toccare. In questo caso sarebbero state migliorate l’affidabilità, le prestazioni e la sicurezza.

Vista l’importanza dell’aggiornamento, per chi non l’avesse ancora scaricato, il suggerimento è quello di farlo il prima possibile. Il nuovo firmware si può scaricare ed installare attraverso il classico strumento di Windows Update. Al termine dell’installazione è richiesto un riavvio del sistema operativo.