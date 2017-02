Windows 10, le novità in arrivo su Edge

Filippo Vendrame,

Windows 10 Creators Update introdurrà tante novità, molte delle quali sono già state svelate nel corso dei mesi grazie al lavoro degli Insider che stanno testando le build di sviluppo. Il prossimo step di Windows 10 porterà con se tante innovazioni migliorando sensibilmente l’esperienza d’uso di Windows 10 in tanti settori. Anche il browser Edge riceverà importanti migliorie e tante nuove funzionalità.

All’interno del blog ufficiale di Windows, Microsoft ha pubblicato un video in cui riassume tutte le novità che arriveranno su Edge attraverso Windows 10 Creators Update che sarà distribuito pubblicamente nel corso della primavera, probabilmente nel mese di aprile. Le novità del browser esclusivo di Windows 10, in realtà, non sono del tutto inedite in quanto gli Insider hanno già avuto modo di scoprirle nel corso dei mesi. Microsoft, dunque, ha voluto riassumere le nuove caratteristiche in arrivo su Edge per informare ulteriormente gli utenti del suo lavoro per migliorare il browser di Windows 10. Tra le novità si menzionano, per esempio, le nuove funzionalità che permettono di mettere un po’ di ordine nella navigazione con la nuova gestione delle tab.

Gli utenti potranno, tra le molte novità in tal senso, visualizzare le anteprime dei siti internet contenuti nelle tab aperte del browser e gestire gruppi di schede per poter riavviare la navigazione rapidamente.

Su Edge arrivano anche i supporti ai contenuti 3D ed alla realtà virtuale. Gli utenti, dunque, potranno interagire con questi contenuti offerti sul web direttamente dal browser. Microsoft ha introdotto, inoltre, il supporto agli ebook. Edge diventerà un lettore di libri digitali che potranno essere scaricati anche direttamente attraverso il Windows Store. Non mancano miglioramenti alla sicurezza per gli acquisti online grazie al supporto a Microsoft Wallet.

Arrivano, infine, nuove estensioni e tante piccole migliorie per incrementare la sicurezza, l’affidabilità e la velocità del browser.