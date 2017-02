Windows 10, più 214% in un anno

Filippo Vendrame,

Sebbene Microsoft non comunichi più dallo scorso settembre il numero di dispositivi su cui è installato Windows 10, il nuovo sistema oeprativo continua a mietere consenti ed a guadagnare importanti quote di mercato. A rimarcare la forza di Windows 10 ci pensa l’ultimo report di NetMarketShare che evidenzia come a gennaio 2017, le quote di mercato di Windows 10 abbiano superato il 25%, per l’esattezza il 25,3%. Solo un mese prima Windows 10 si fermava al 24,36%. In 30 giorni, dunque, il nuovo sistema operativo di Microosft ha guadagnato molte quote di mercato ma sicuramente il periodo natalizio ha favorito questa crescita visto che molti nuovi PC sono stati venduti.

Windows 7, invece, perde quota anche se continua a guardare tutti dall’alto grazie al suo 47,2%. Continua, invece, a resistere Windows XP che nonostante sia una piattaforma da lungo tempo non più supportata dalla casa di Redmond continua a possedere uno zoccolo d’uro di utilizzatori del 9,17% con addirittura una leggere crescita rispetto al mese precedente. Stabile Windows 8.1 con il 6,90%, una quota di mercato residuale. Tra i sistemi operativi non di Microsoft il primo a comparire in classifica è Mac OS X 10.12 con il 2,75%. Questo dato la dice lunga sul vantaggio dei prodotti Microsoft nel mondo dei computer.

Per far capire ancora meglio quanto Windows 10 sia cresciuto rapidamente, basti evidenziare come esattamente un anno fa possedesse solamente l’11.85% di market share. Questo significa che in un anno il sistema operativo della casa di Redmond è salito circa del 214%.

Windows 10, dunque, brilla ma va meno bene, invece, il suo browser Edge che nello stesso periodo ha fatto registrare un market share del 4,52% evidenziando ancora una certa fatica nel farsi apprezzare da parte degli utenti.