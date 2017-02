Came MTM, videocitofono smart modulare

Filippo Vendrame,

Modularità, versatilità, tecnologia e design sono gli elementi distintivi di MTM, il nuovo posto esterno componibile della linea videocitofonica CAME BPT. L’innovativo posto esterno contraddistinto da un design essenziale e funzionale, studiato nei minimi dettagli da Came è ideale per ogni tipo di esigenza, dal piccolo impianto residenziale al grande complesso urbano. I 5 elementi che lo compongono, scatola da incasso o da parete, telaio, modulo elettronico, frontale e cornice esterna, consentono, attraverso infinite combinazioni, di ottenere soluzioni personalizzate creando un posto esterno su misura che può essere modificato nel tempo con l’aggiunta di nuove funzioni.

Il posto esterno può essere costituito, a seconda delle esigenze, da 1 a 4 moduli disposti in orizzontale o verticale, con un ingombro di soli 40 centimetri: l’estrema modularità di MTM lo rende particolarmente adatto a essere utilizzato sia in contesti nuovi che nei casi di ristrutturazione. I moduli di MTM, compatibili con tutti i sistemi citofonici e videocitofonici CAME BPT (sistemi X1, IP360, XIP, GSM e 200), sono altamente versatili e ideali sia per piccoli impianti residenziali che per impianti videocitofonici più complessi installati in ambito business e urbano.

La finitura in alluminio spazzolato e il design accattivante rendono il posto esterno adatto a essere installato su qualsiasi superficie e garantiscono un’elevata durata nel tempo. La grande cura dei particolari, come la diffusione dell’audio attraverso il vetro della telecamera senza i fori dello speaker sul frontale, e la retroilluminazione bicolore, in blu o bianco regolabile su 5 diversi livelli di intensità, fanno di MTM un prodotto unico nel suo genere.

Came ha studiato nei minimi dettagli anche l’illuminatore presente nel modulo audio/video per ottenere una luce intensa e diffusa, in modo da illuminare perfettamente la persona di fronte alla telecamera senza abbagliarla. Ha inoltre dotato MTM di uno specifico accessorio che consente di riscaldare la targa permettendole di resistere anche a temperature estreme, fino a -40°C.

Per soddisfare al meglio ogni necessità, il prodotto è disponibile in due estetiche differenti: MTM standard, con telaio e frontali in alluminio anodizzato e satinato, grado di protezione da acqua e polveri IP54 e grado di resistenza agli urti IK07, che garantiscono solidità e resistenza, e MTM VR, la versione antivandalica, con telaio e frontali interamente in Zamak, pulsanti anti sfondamento e viti speciali. Con grado di protezione IP54 e grado di resistenza IK09, la versione antivandalo garantisce il meglio della robustezza, pur mantenendo i pregi della versione standard.

MTM, inoltre, può essere installato a incasso, in soli 13 mm di spessore (34 mm se si sceglie il tettuccio parapioggia opzionale), o a parete, in 64 mm di spessore e tettuccio in dotazione per garantire un’elevata protezione dalla pioggia.

Grazie all’innovativa tecnologia Came Connect, che attraverso il Cloud consente di controllare tutte le tecnologie Came da remoto, e tramite la App XIP MOBILE, si possono gestire le chiamate audio/video provenienti dal sistema videocitofonico direttamente da smartphone o tablet ovunque ci si trovi. È quindi possibile vedere chi suona il campanello, rispondere, controllare il live delle telecamere e aprire la porta anche dal proprio dispositivo mobile.

Tra le caratteristiche distintive di MTM, anche un’innovativa telecamera con risoluzione HD e tecnologia HDR che, insieme all’ottica Wide Eye, permette la visualizzazione di un’area molto estesa e una migliore resa dei chiaro/scuri in situazioni di alto contrasto. Completano il prodotto un’eccellente qualità audio, segnalazioni di stato acustiche e visive, che rendono i posti esterni fruibili da anziani e portatori di deficit sensoriali, e la possibilità di gestire fino a 3.500 codici numerici e 6500 chiavi di prossimità per il controllo accessi.