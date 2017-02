Facebook rende più facile conoscere le persone

Filippo Vendrame,

Facebook ha iniziato il rilascio di una nuova sezione all’interno della sua app per dispositivi mobile chiamata “Discover People“. Trattasi di una particolare sezione che invita gli utenti a presentare se stessi aggiornando il loro profilo. Immediatamente sotto potranno anche visualizzare l’elenco dei prossimi eventi e scoprire chi altro vi potrebbe essere interessato, così come sfogliare gli elenchi di persone che vivono nella medesima città o che lavorano per la stessa persona/azienda.

Come facilmente intuibile, questa nuova funzionalità è stata pensata per aiutare gli utenti che ancora non sono amici su Facebook a conoscersi ed a stringere amicizia. Vista la sua predisposizione, questa sezione potrebbe anche essere utilizzata per creare reti professionali di utenti o addirittura per conoscere nuove persone da incontrare di persona al di fuori della realtà digitale del social network. TechCrunch che ha scoperto la novità ha chiesto a Facebook maggiori informazioni ed ha scoperto che il rollout della funzionalità è attualmente in corso per tutti gli utenti iOS ed Android. Non tutti, comunque, potrebbero ancora notare la novità. Il rollout, come al solito, sarà progressivo.

Per raggiungere la nuova funzione “Discover People” gli utenti dovranno semplicemente recarsi nella stessa sezione dove sono presenti altre opzioni come gli Amici, gli Eventi, i Gruppi e tanto altro ancora. Entrando nella nuova sezione, Facebook chiederà all’utente di presentarsi. In altri termini sarà richiesto di aggiornare il proprio profilo con ulteriori informazioni.

Sotto comparirà un elenco degli eventi che potrebbero interessare o a cui si è stati invitati o si avrebbe intenzione di partecipare. Selezionando gli eventi, non verranno mostrati i dettagli ma bensì saranno visualizzati i profili delle persone che vi parteciperanno.

Inoltre, scorrendo lo schermo, è possibile scoprire tutti i profili degli utenti che vivono nella stessa città o che lavorano nella stessa azienda. Facebook evidenzia che saranno mostrate solamente le informazioni pubbliche degli utenti.

Trattasi di una funzione interessante perché effettivamente potrebbe consentire alle persone di ampliare la loro rete sociale. Tuttavia pone anche alcuni problemi di privacy perché “Discover People” non permette agli utenti di avere il pieno controllo su chi effettivamente visualizzerà le loro informazioni.