Fire Emblem Heroes in download su Android e iOS

Cristiano Ghidotti,

Come promesso, Fire Emblem Heroes arriva oggi su Android e iOS, disponibili in download gratuito. Si tratta del secondo gioco mobile sviluppato da Nintendo, dopo Super Mario Run, che questa volta propone uno stile a metà strada fra l’RPG e lo strategico. Oltre alla campagna principale c’è la possibilità di sfidare avversari in carne ed ossa.

Fire Emblem Heroes

Il titolo è ambientato in un mondo conteso da due regni: da una parte l’Impero Embliano che punta ad espandere il proprio raggio d’azione con la forza, dall’altra il Regno di Askr che vuole impedirlo. Il giocatore veste i panni di un evocatore, in grado di chiamare a sé eroi leggendari da far combattere per avere la meglio sui nemici. Il sistema di combattimento è organizzato a turni, con mappe disegnate in modo da risultare ottimizzate per smartphone e tablet: è possibile comandare i personaggi semplicemente toccandoli e trascinandoli sullo schermo. Di seguito un filmato che mostra il gameplay.

Cimentati in battaglie adattate per touch screen e per giochi portatili. Evoca i personaggi dell’universo di Fire Emblem, migliora le loro abilità e falli diventare più forti. Questa è la tua avventura, un’esperienza Fire Emblem nuova e originale.

Download

È possibile scaricare Fire Emblem Heroes sui dispositivi Android e iOS, in modo del tutto gratuito, attraverso le piattaforme Google Play e App Store.

Il gioco, in download gratuito, adotta la formula degli acquisti in-app per ottenere le sfere necessarie a sbloccare i potenziamenti. Nintendo precisa comunque che è possibile ottenere ogni progresso anche senza mettere mano al portafogli.