Gli artigiani di Bergamo sbarcano su Amazon

Amazon è sempre di più anche una vetrina per i prodotti locali e per far conoscere alle persone di tutto il mondo la bontà delle creazioni artigiane italiane. Amazon continua il progetto di innovazione e di valorizzazione del “fatto a mano” bergamasco, grazie a un progetto che consente di sfruttare uno dei più conosciuti negozi online del mondo come vetrina dei prodotti. Un percorso nuovo, pensato su misura per le imprese artigiane di Bergamo, voluto fortemente dal Comune di Bergamo, Confartigianato Bergamo, CNA Bergamo, coordinato da Margherita Molinari, professionista della Lista Gori.

Sono oltre 360 gli articoli tra i quali è possibile scegliere, con prezzi che vanno da pochi euro (10 euro di ciondoli e monili di ArtedelBello) agli oltre 12mila di una daga da collezione, una spada corta realizzata dalla Forgia Pizzi di Onore: a poche settimane dal lancio della vetrina su Bergamo nella speciale sezione Made in Italy di Amazon.it, sono già una quarantina le imprese artigiane bergamasche ad aver aderito all’iniziativa. Le creazioni di Bergamo si sono aggiunte agli oltre 50.000 prodotti realizzati da centinaia di artigiani italiani del negozio Made in Italy disponibili nei 4 siti in lingua Inglese, Francese, Tedesca e Italiana.

Nel negozio Made in Italy di Amazon i clienti possono trovare le informazioni specifiche di ogni prodotto, tra cui le immagini, le descrizioni delle botteghe dove i prodotti sono stati realizzati e le tecniche utilizzate. La selezione degli artigiani bergamaschi offre complementi di arredo per la casa come portasigari intarsiati e zuccheriere in argento sbalzato, vestiti, componenti d’arredo come credenze e cassettiere e anche creazioni in vetro.