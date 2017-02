HERE crea un bot per Facebook Messenger

Luca Colantuoni,

Il servizio di mapping offerto da HERE può essere utilizzato sul web, tramite le app WeGo per iOS e Android o direttamente al polso. L’azienda, acquisita da Audi, BMW e Daimler, offre ora un’altra modalità di interazione indirizzata principalmente agli utenti che rimangono connessi per ore al social network di Mark Zuckerberg. L’ingegnere del software Dariusz Siedlecki ha infatti sviluppato il bot HERE per Facebook Messenger.

La realizzazione del bot è stata ispirata dall’interfaccia originale di HERE Maps, inizialmente accessibile solo da computer, che visualizzava unicamente il percorso tra il punto A e il punto B. L’uso del bot è quindi molto semplice. L’utente deve aprire Facebook Messenger all’indirizzo https://m.me/here e cliccare il pulsante Inizia. Il bot mostrerà un messaggio di benvenuto e chiederà di condividere la posizione, in modo da fornire indicazioni più precise. Per conoscere la sintassi dei comandi (in inglese) basta selezionare la voce Help nel “menu hamburger” (quello con le tre linee orizzontali) visibile in basso a sinistra.

È necessario digitare luogo di partenza, luogo di arrivo e, facoltativamente, il tipo di trasporto (auto, mezzi pubblici, bici o a piedi). Una possibile query potrebbe essere “From Naples to Turin” e il bot mostrerà il tragitto, il tempo di percorrenza e i chilometri totali. Cliccando sulla miniatura della mappa viene aperta la versione web di HERE WeGo con l’elenco dei percorsi alternativi e l’indicazione delle svolte. Ovviamente, il bot funziona anche su Facebook Messenger per iOS e Android.

Il bot è ancora in versione beta, ma è prevista l’aggiunta di altre funzionalità, tra cui la visualizzazione di alcune informazioni utili (parcheggi, bancomat, stazioni di servizio, farmacie, ristoranti e punti di interesse), le stesse visibili su HERE WeGo.