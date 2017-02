Honor 8 Lite, fascia media di qualità

Luca Colantuoni,

Il top di gamma della sussidiaria di Huawei, ovvero Honor 8, è uno dei migliori smartphone sul mercato, in quanto il produttore cinese è riuscito a realizzare una combinazione quasi perfetta tra design, qualità costruttiva e dotazione hardware. Ora lo stesso mix è stato ereditato dal nuovo Honor 8 Lite, un modello altrettanto gradevole dal punto di vista estetico, ma ovviamente con caratteristiche inferiori. Lo smartphone sarà disponibile in Finlandia, quindi ci sono buone possibilità di vederlo anche in Italia.

Honor 8 Lite possiede un telaio in alluminio e vetro, come il modello premium. Identico anche lo schermo 2.5D da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), così come la capacità della batteria (3.000 mAh). La prima differenza riguarda il comparto fotografico. Invece della configurazione dual camera, il produttore ha scelto un singolo sensore da 12 megapixel (apertura f/2.2) per la fotocamera posteriore, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con obiettivo grandangolare (77 gradi). La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 655 a 2,1 GHz, 3 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM e la microSD. Sul retro smartphone è stato posizionato il lettore di impronte digitali che permette di sbloccare lo smartphone o scattare le foto. Dimensioni e peso sono 147,2×72,94×7,6 millimetri e 147 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0. Questo è sicuramente un punto a favore del nuovo modello, dato che il top di gamma deve ancora ricevere l’aggiornamento. Honor 8 Lite sarà disponibile in quattro colori (bianco, nero, blu e oro) a partire dal 17 febbraio. Il prezzo è 269 euro.