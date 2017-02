Instagram, foto multiple nei post

Filippo Vendrame,

Instagram sta sperimentando un cambiamento importante per la sua piattaforma che permetterà agli utenti di poter pubblicare più immagini contemporaneamente. La scoperta della novità si deve a Droid Life che ha notato questa novità nascosta all’interno della versione 10.7.0 dell’applicazione per Android. Test che come al solito riguarderebbero, però, pochi fortunati. Per Instagram si tratterebbe di una novità molto importante che potrebbe migliorare drasticamente l’esperienza d’uso degli iscritti. Tuttavia la funzionalità non sarebbe del tutto inedita visto che il social network fotografico ha lanciato da tempo questa possibilità per gli annunci pubblicitari.

Da quanto avrebbe scoperto al fonte, gli utenti avranno la possibilità di condividere sino a 10 foto per ogni singolo post creando uan sorta di “carosello” delle immagini dei luoghi visitati. Ovviamente, la gestione delle immagini rimarrà immutata e quindi gli utenti potranno modificarle e personalizzarle singolarmente come avviene già oggi. La fonte sottolinea che la funzionalità non sarebbe del tutto attiva, cioè che le foto non sarebbero, poi, aggiunte alla timeline degli utenti ma probabilmente essendo un test questo problema è assolutamente normale.

Interpellato sulla scoperta, Instagram non ha voluto rilasciare alcun commento. In ogni caso al rilascio ufficiale di questa importante novità potrebbe non mancare molto tempo in quanto i test sembrano già in fase avanzata.

Tra non molto, dunque, gli utenti del social network avranno uno strumento in più per raccontare attraverso le loro immagini i momenti più significativi della loro giornata.