LG Watch Sport con Android Pay a 349 dollari

Luca Colantuoni,

Il 9 febbraio, data prevista per il debutto di Android Wear 2.0, dovrebbero essere annunciati i nuovi smartwatch di LG, noti come Watch Style e Watch Sport. Del primo orologio digitale sono già apparse in Rete alcune immagini reali, mentre del secondo circola solo una foto sfocata. Il sito Android Police ha ricevuto conferme che il modello specifico per le attività all’aperto avrà un prezzo di 349 dollari.

Il Watch Sport è la variante “full optional” dello smartwatch LG. Le dimensioni sono più generose rispetto a quelle del Watch Style, dato che lo schermo ha una diagonale maggiore (1,35 contro 1,2 pollici) e considerata la presenza di componenti aggiuntivi, oltre alla batteria più capiente (430 contro 240 mAh). Dall’unica immagine pubblicata online si notano i tre pulsanti laterali per l’accesso alle funzionalità. Quello centrale dovrebbe essere una “corona digitale” e consentire la navigazione come avviene sull’Apple Watch. Il telaio sarà quasi certamente in plastica resistente all’acqua (certificazione IP68).

Il Watch Sport potrà essere utilizzato anche senza collegamento allo smartphone, in quanto integra un chip LTE, oltre ai moduli WiFi e Bluetooth. Il chip NFC servirà invece per gli acquisti mobile tramite la piattaforma Android Pay, annunciata da Google nel 2015, ma ancora poco diffusa in Europa. L’orologio avrà inoltre il GPS e il sensore per il monitoraggio dei battiti cardiaci.

Il prezzo previsto per il Watch Sport è 349 dollari, 100 dollari in più rispetto al Watch Style. Il nuovo indossabile di LG entrerà quindi in competizione con il Samsung Gear S3 e il recente Apple Watch Series 2.