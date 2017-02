MediaWorld, 100 secondi di shopping gratuito

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia, oggi, il nuovo volantino della offerta valido sino al prossimo 14 febbraio. Per festeggiare proprio la ricorrenza degli innamorati, la catena di elettronica lancia la promozione “Corsa di San Valentino“. Trattasi della riproposizione di una delle più gradite iniziative di MediaWorld. Tutti coloro che compreranno un prodotto a volantino potranno concorrere alla possibilità di vincere 100 secondi da spendere all’interno di un punto vendita di MediaWorld in cui tutti i prodotti afferrati potranno essere portati a casa gratuitamente.

A permettere di concorrere all’estrazione di questo interessante premio, per esempio, il Samsung Galaxy S7 Edge che potrà essere acquistato a 729,99 euro con in bundle un tablet Samsung Galaxy Tab A WiFi. Tra gli smartphone si menzionano anche il Huawei Mate 9 a 749,99 euro ed il nuovo Huawei P8 Lite 2017 a 249 euro. Si cita anche l’iPhone 6S 32GB a 649 euro. Tante anche le proposte per il mondo PC, per tutti coloro che vogliono acquistare un computer Windows 10 nuovo. Per esempio, l’ibrido di Microsoft, il Surface Pro 4 nella declinazione con processore Intel Core m3, 4GB di RAM e 128GB di SSD è proposto a 799 euro ma senza Type Cover.

Tantissime anche le proposte sulle TV di nuova generazione per chi cerca un prodotto all’avanguardia con cui godere dell’alta definizione. Per esempio, il modello Samsung TV LED 4H HDR 49KU6100 con schermo curvo è proposto al prezzo di 579 euro con un film in omaggio.

Non mancano, poi, accessori per il modo dei computer e tanti gadget come gli hoverboard.