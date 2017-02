Windows 10 CU build 15025 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 15025 di Windows 10 Creators Update a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una build solamente per computer desktop. La versione per dispositivi mobile è stata, invece, rimandata a causa di un bug che ne ha fermato il rilascio. Questa nuova build di Windows 10 non introduce particolari novità ma focalizza l’attenzione sull’accessibilità.

Windows 10, infatti, introduce il supporto nativo al braille per tutti gli utenti disabili che utilizzano uno schermo che supporta il braille. Il supporto è ancora in beta e Microsoft invita gli utenti ad inviare quanti più feedback possibili per migliorare rapidamente questa importante funzionalità di accessibilità. Piccole novità arrivano anche nel Feedback Hub e nella gestione del “Night Light“, la ben nota modalità notte che permette di variare la “temperatura” dello schermo modificando la luminosità. Adesso è possibile impostare i colori dello schermo sino a 1200K. Non manca anche un lunghissimo elenco di correttivi, bug fix ed ottimizzazioni che toccano un po’ tutte le aree del sistema operativo.

Ovviamente sono presenti ancora una serie di bug che potrebbero pregiudicare l’esperienza d’uso. Ecco perché l’esortazione è quella di provare questa nuova build solamente all’interno di macchine di test dedicate.

Infine, Microsoft sottolinea un bug fastidioso. Se durante l’aggiornamento alla nuova buld l’indicatore di progressione dovesse bloccarsi al 0%, non c’è da preoccuparsi perché l’installazione sta procedendo comunque correttamente.