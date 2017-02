BMW Connected anche per Samsung Gear S3 e S2

Luca Colantuoni,

BMW Connected è l’assistente di viaggio personale fornito dalla casa automobilistica tedesca a tutti gli utenti che guidano veicoli dotati del servizio ConnectedDrive. Tutte le funzionalità sono accessibili attraverso il sistema di infotainment di bordo, ma alcune possono essere utilizzate anche in mobilità. L’app omonima, compatibile con iOS, Apple Watch e Alexa, è ora disponibile per i due smartwatch di Samsung.

BMW Connected rappresenta per il produttore tedesco il futuro della mobilità connessa con l’integrazione di servizi digitali e tecnologie di assistenza alla guida. Le applicazioni sfruttano la piattaforma Open Mobility Cloud, basata su Microsoft Azure, per consentire l’interazione tra i dispositivi mobile e i veicoli. La versione per i Samsung Galaxy Gear S3 e S2 offre funzionalità simile a quelle presenti sull’orologio Apple. Gli utenti possono accedere a vari tipi di informazioni, come la durata del viaggio, i Km percorsi e il livello del carburante.

Sullo schermo dello smartwatch verranno inoltre visualizzati le condizioni del traffico e la posizione dell’automobile all’interno di un parcheggio. È possibile anche pianificare un viaggio e inviare le indicazioni al sistema di bordo, aprire/chiudere le portiere e attivare l’aria condizionata. BMW promette l’aggiunta di altre funzionalità con un prossimo aggiornamento.

BMW Connected è ottimizzato per i veicoli del 2014 e successivi. L’app funzionerà anche per i modelli più vecchi, ma alcune funzioni non saranno accessibili.