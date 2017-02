Facebook, le immagini si trovano con una parola

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato di aver aggiornato la sua piattaforma di ricerca all’interno del social network grazie all’utilizzo della sua piattaforma “computer vision“, cioè un sistema di intelligenza artificiale che simula la vista umana. Infatti, il motore di ricerca del social network sarà, adesso, in grado di cercare le foto su Facebook utilizzando una parola chiave che identifichi il contenuto dello scatto.

Per esempio, cercando il temine “pizza”, saranno evidenziati i messaggi degli amici che contengono le foto attinenti alla ricerca. Facebook mostrerà i risultati all’interno di una griglia delle immagini. Oltre alle foto degli amici e dei Gruppi, Facebook mostrerà poi foto ulteriori che potrebbero interessare agli utenti. Da un certo punto di vista la gestione della ricerca delle immagini è simile a quella che gli utenti sono soliti trovare all’interno di iOS 10 e di Google Foto. L’implementazione di questa tecnologia sembra essere stata fatta molto bene perché il motore di ricerca non accetta solo termini canonici ma anche parole astratte o molto particolari.

Per le ricerche più particolari, come ha notato The Verge, sembra che Facebook faccia anche riferimento alle didascalie presenti all’interno delle foto.

Trattasi, comunque, di un interessante passo in avanti del social network. Il nuovo motore di ricerca è disponibile, però, solo per gli utenti americani sia sul web che sui dispositivi mobile. Non è chiaro se e quando sarà disponibile per tutti gli altri utenti.

Non è la prima volta che Facebook usa l’intelligenza artificiale nei suoi prodotti consumer. Lo scorso anno il social network ha iniziato ad utilizzare l’intelligenza artificiale per aiutare gli ipovedenti ad identificare le immagini. Secondo TechCrunch, l’intelligenza artificiale sarà utilizzata anche per analizzare i contenuti dei video che potranno, così, essere più facilmente individuabili all’interno delle ricerche.