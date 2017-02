New Balance RunIQ disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

New Balance, famoso produttore di scarpe sportive, ha annunciato l’arrivo sul mercato del suo primo smartwatch basato su Android Wear. Il RunIQ, progettato in collaborazione con Google, Intel e Strava, può essere acquistato sul sito ufficiale a 375,00 euro. Il dispositivo può essere definito un fitness watch, in quanto è chiaramente indirizzato agli utenti che praticano attività all’aperto.

Come tutti gli smartwatch sportivi, anche il RunIQ è stato realizzato con materiali rugged (plastica) e può essere indossato in qualsiasi condizione meteorologica, essendo impermeabile fino a 50 metri di profondità. Le funzionalità più utili durante l’allenamento sono accessibili offline, quindi non è richiesto il collegamento allo smartphone. Gli utenti possono scaricare le playlist da Google Play Music e ovviamente registrare tutti i parametri (distanza, numero di passi, cadenza, ritmo, cadenza, posizione e battiti cardiaci), sfruttando i componenti integrati (GPS, accelerometro, giroscopio e cardiofrequenzimetro).

Tutti i dati vengono raccolti dall’app Strava e sincronizzati con lo smartphone quando viene attivata la connessione WiFi o Bluetooth. In quest’ultimo caso, lo smartwatch visualizza anche le notifiche per messaggi e chiamate. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Intel Atom, 512 MB di RAM, 4 GB di storage e una batteria che garantisce un’autonomia fino a 24 ore (5 ore con GPS e controllo dei battiti attivi).

Nel caso in cui l’utente indossi i guanti e non può toccare lo schermo AMOLED da 1,39 pollici, l’accesso alle funzioni è possibile mediante i pulsanti laterali. Il RunIQ verrà aggiornato ad Android Wear 2.0, la versione del sistema operativo che Google dovrebbe annunciare la prossima settimana.