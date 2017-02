Outlook mobile, arrivano gli add-in

Filippo Vendrame,

Due anni fa, Microsoft rilasciò la versione mobile di Outlook per consentire ai suoi utenti in possesso di uno smartphone di poter godere della medesima esperienza d’uso degli utenti PC Desktop. La casa di Redmond continua a lavorare su questo obiettivo ed ha annunciato l’arrivo degli add-in, cioè dei componenti aggiuntivi, all’interno di Outlook mobile per dispositivi iOS.

Grazie agli add-in, gli utenti di Outlook mobile potranno espandere le funzionalità d’uso della casella di posta potendo contare su nuovi strumenti che miglioreranno la produttività. Questi primi componenti aggiuntivi sono realizzati da società partner e sono Evernote, GIPHY, Nimble, Trello e Smartsheet. Tuttavia, non mancano anche add-in realizzati in casa come Dynamics 365 e Microsoft Translator. L’elenco dei componenti aggiuntivi, comunque, è destinato ad aumentare con il tempo con l’arrivo di nuove soluzioni che permetteranno di ampliare il funzionamento di Outlook mobile.

Microsoft evidenzia, inoltre, che molto presto il supporto agli add-in arriverà anche sui dispositivi Android.

Add-in Outlook mobile

Per attivare gli add-in in Outlook mobile gli utenti dovranno recarsi nelle Impostazioni dell’app, entrare nel menu Add-in e li aggiungere questi componenti aggiuntivi tappando sul pulsante +. Per eseguirli al’interno delle email, gli utenti dovranno tappare sull’icona raffigurante 4 quadratini.

Di seguito l’elenco dei primi add-in disponibili per Outlook mobile per iOS: