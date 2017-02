PS4, supporto per hard disk USB e film 3D in VR

Luca Colantuoni,

Sony ha anticipato alcune novità che verranno introdotte con il prossimo aggiornamento. Il System Software Update 4.50 (nome in codice Sasuke) per la PlayStation 4, disponibile da oggi per gli iscritti al programma beta, include sei nuove funzionalità, la più interessante delle quali è il supporto per i dischi fissi esterni USB. Gli utenti che possiedono anche il visore PlayStation VR potranno vedere i film Blu-ray in tre dimensioni. Altre informazioni verranno fornite nelle prossime settimane.

La PS4 integra hard disk da 500 GB o 1 TB che possono essere sostituiti con uno di maggiore capacità, ma la procedura è piuttosto lunga e prevede il salvataggio dei dati, l’apertura della console e le reinstallazione del software di sistema. Sony offrirà una soluzione più semplice con il prossimo aggiornamento. Sarà infatti possibile salvare, scaricare e installare applicazioni e giochi su un disco esterno USB 3.0. La massima dimensione supportata è 8 TB, quindi l’utente avrà moltissimo spazio supplementare. I contenuti verranno visualizzati normalmente nella schermata principale.

Con la versione 4.50 del software di sistema sarà possibile impostare gli screenshot in-game come immagini di sfondo. Il Menu rapido, accessibile premendo il tasto PS sul controller, è stato modificato in modo da occupare una porzione minore dello schermo. Inoltre è stata aggiunta l’opzione per creare, partecipare e gestire i Party, senza smettere di giocare e senza aprire l’app separata. La lista delle notifiche è stata condensata in un unico elenco (prima c’erano schede singole sul lato sinistro) ed è possibile pubblicare aggiornamenti di stato sul feed attività del PSN (testo, screenshot e GIF).

Infine, gli utenti che possiedono PlayStation VR potranno usare la PS4 per riprodurre film Blu-ray 3D da guardare in modalità stereoscopica sul visore per la realtà virtuale.