Samsung 2017: nuovi elettrodomestici intelligenti

Lorenzo Ermigiotti,

In occasione dello European Forum 2017, Samsung Samsung ha mostrato alla stampa europea la sua rinnovata gamma di elettrodomestici intelligenti, dopo il bagno di folla di Las Vegas.

Dai frigoriferi con touchscreen della serie Family Hub, alle lavatrici AddWask con Wi-Fi, passando per i nuovi robot aspirapolvere evoluti, il colosso coreano ha mostrato di avere diversi assi nella manica per comandare l’avanzata sul mercato delle smart home appliance del futuro.

Samsung POWERbot VR7000

Samsung ha presentato il nuovo robot aspirapolvere POWERbot VR7000, rinnovato rispetto al passato con una forma più compatta, maggiore potenza aspirante e ancor più smart di prima. Per garantire il miglior risultato possibile, la potenza aspirante è infatti da 20 watt mentre la tecnologia Smart Wi-Fi consente di controllare il POWERbot da remoto direttamente dal telefono tramite app, per accendere/spegnere l’apparecchio e programmare i tempi di pulizia e persino per impartire ordini vocali grazie alla compatibilità con Amazon Echo.

La massima pulizia è oggi ottenibile con l’introduzione del nuovo sistema Edge Clean Master che consente al dispositivo di arrivare fino a 15 mm dalla parete con la sua spazzola da 288 mm, a cui si affianca la tecnologia Auto Shutter, una barriera automatica che aiuta a raccogliere la polvere lungo i bordi.

Il POWERbot VR7000 adotta anche il sistema di autopulizia della spazzola Self-Cleaning Brush System atta a ridurre la quantità di polvere e peli intrappolati nelle setole che vengono invece diretti verso il centro della spazzola per facilitarne il trasferimento nel bidone, di conseguenza riducendo la necessità di fare la manutenzione ordinaria.

Tutte le versioni dispongono di un sensore ottico che riconosce lo sporco su pavimento e tappeti, eseguendo un ulteriore passaggio in caso di residui. Inoltre la versione top di gamma è dotata anche di telecomando con puntatore laser, utilissimo per guidare manualmente il robot su un punto preciso in caso si crei dello sporco improvviso.

Samsung Family Hub 2.0

La cucina in casa Samsung si arricchisce di ulteriori novità, rappresentate dal lancio dei primi frigoriferi a incasso con compressore proprietario adattato per l’occasione e garantito 10 anni, e con l’ampliamento della gamma Family Hub, i frigoriferi a corpo intero dotati di computer integrato con schermo touch (LED da 21,5 pollici) e OS Tizen, ideato per integrarsi perfettamente nella smart home.

Le serie a 3 porte, a 4 porte o french door, nonché nella linea Flex a 4 porte, beneficiano inoltre dell’upgrade alla versione Family Hub 2.0 che, alle funzioni per organizzare e gestire gli alimenti, fare la spesa e consultare ricette online, ora aggiunge l’app Recipe (fornita da AllRecipes) e un’interfaccia rinnovata, che consente a ciascun membro della famiglia di creare un proprio profilo con tanto di avatar e foto personali.

Il Family Hub è la bacheca di famiglia in formato digitale interattivo, nella quale ogni componente della famiglia può scrivere messaggi, condividere foto, accedere a calendari aggiornati e scrivere promemoria – anche da remoto tramite app Family Hub per smartphone.

Samsung AddWash

Cresce numericamente anche la fortunatissima serie AddWash (al primo posto in Italia), la lavatrice di Samsung che consente di aggiungere eventuali capi dimenticati in un qualsiasi momento del ciclo di lavaggio, grazie a un piccolo sportello posizionato direttamente nell’oblò.

Ora che ha conquistato la piena fiducia dei consumatori con un eccezionale grado di soddisfazione da parte dei clienti, le lavatrici Samsung con sistema AddWash (Motore Digital Inverter, classe A+++) sono pronte ad aggredire diverse fasce di mercato con una forbice di prezzo più ampia rispetto a un anno fa. Nasce così la gamma AddWash Slim composta da tre modelli (6 kg, 7 kg, 8 kg e 9 kg) e dalla lavasciuga WD6000 (lava 9kg e asciuga 6kg).

Queste lavatrici, non va poi scordato, sono state progettate per sposare pienamente la nuova filosofia smart home. Sono ad esempio dotate di Wi-Fi che consente il controllo da remoto tramite la funzione Smart Control gestibile grazie all’app Smart Home. La stessa consente di monitorare lo stato del lavaggio e ricevere notifiche per essere al corrente delle varie fasi di lavaggio (utile per aggiungere capi).