Samsung 2017: TV QLED, audio UHQ e smart home

Lorenzo Ermigiotti,

Per Samsung, 2017 è l’anno delle conferme e di nuove scommesse, a partire dai nuovi TV QLED. Così, dopo le anteprime di prodotto mostrate al Consumer Electronic Show di Las Vegas, come di consueto il produttore coreano apre un canale diretto per la stampa europea, sfruttando lo European Forum 2017.

A Barcellona è così sfilato in passerella il meglio delle innovazioni tecnologiche realizzate dal colosso coreano sia in ambito audio-video sia in quello delle home appliance, con un’area espositiva divisa in parti uguali fra i due settori, a indicare l’importanza che entrambi rivestono nelle strategie di Samsung per il 2017.

Elettrodomestici Samsung

D’altronde, se fino a qualche anno fa il comparto degli elettrodomestici stentava a raccogliere le attenzioni del pubblico, oggi che i consumatori sono più informati e attenti e che le offerte di prodotto hanno un contenuto tecnologico sempre più elevato, si ha forte l’impressione che il settore stia andando verso una nuova epoca d’oro.

Così Samsung propone la rinnovata gamma Family Hub 2.0 , che aggiunge al dispositivo integrato con touchscreen da 21,5 pollici e OS Tizen nuove funzionalità pensate per la condivisione di messaggi, impegni e immagini fra i membri della famiglia come su una sorta di bacheca digitale.

, che aggiunge al dispositivo integrato con da 21,5 pollici e nuove funzionalità pensate per la condivisione di messaggi, impegni e immagini fra i membri della famiglia come su una sorta di bacheca digitale. Cresce anche la gamma di lavatrici smart AddWash con oblò nell’oblò, ossia uno sportello più piccolo che consente di aggiungere i capi dimenticati anche a lavaggio in corso: la nuova serie AddWash Slim introduce modelli da 6 kg, 7 kg, 8 kg e 9 kg e una lavasciuga da 9kg di lavaggio e 6 kg di asciugatura.

con oblò nell’oblò, ossia uno sportello più piccolo che consente di aggiungere i capi dimenticati anche a lavaggio in corso: la nuova serie AddWash Slim introduce modelli da 6 kg, 7 kg, 8 kg e 9 kg e una lavasciuga da 9kg di lavaggio e 6 kg di asciugatura. Ancor più interessante il nuovo Samsung POWERbotTM VR7000 , il robot aspirapolvere che oggi acquista una maggiore potenza di aspirazione e funzionalità smart evolute per garantire il miglior risultato possibile, la massima autonomia di esecuzione e la compatibilità con Amazon Echo per il riconoscimento dei comandi vocali.

, il robot aspirapolvere che oggi acquista una maggiore potenza di aspirazione e funzionalità smart evolute per garantire il miglior risultato possibile, la massima autonomia di esecuzione e la compatibilità con Amazon Echo per il riconoscimento dei comandi vocali. Il tutto amplia la già ricca offerta di elettrodomestici intelligenti da incasso, che ad oggi comprende diversi modelli di forni a doppia e singola parete con tecnologia Flex Duo e connettività Wi-Fi, forni a microonde combinati a muro, piani cottura a gas, piani cottura a induzione con Magnetic Knob e Virtual Flame Technology, piani cottura elettrici, lavastoviglie e cappe e i nuovi frigoriferi a incasso.

TV Samsung QLED e audio UHQ

Tra i principali annunci spicca la serie QLED, i TV Samsung a LED dotati della tecnologia Quantum Dot metallico, che consente al televisore di riprodurre una gamma cromatica più ampia, un livello di dettaglio maggiore, neri più intensi e picchi di luminosità tra 1500 e 2000 nit senza degradazione della resa cromatica.

Il forte impegno e gli sforzi compiuti dal Samsung Audio Lab nel comparto audio stanno ponendo Samsung in una posizione di leadership, oggi rafforzata con l’adozione della tecnologia audio UHQ, in grado di portare indifferentemente i contenuti a 8 o 24bit provenienti da qualsiasi sorgente (anche streaming) a 32bit, offrendo una qualità prossima alla registrazione originale.