Viber aggiunge i messaggi segreti

Viber ha rilasciato nuove versioni dell’app di messaggistica per iOS e Android. Una delle novità più interessanti, disponibile su entrambi i sistemi operativi, sono i messaggi segreti. Si tratta di messaggi contenenti foto e video che possono essere visualizzati per un intervallo di tempo specificato. La funzionalità è quindi simile a quella che ha reso famoso Snapchat. L’aggiornamento può essere già scaricato dagli store di Apple e Google.

I messaggi segreti possono essere utilizzati sia nelle conversazioni one-to-one che nelle chat di gruppo. L’utente deve scattare una foto o sceglierne una nella galleria, quindi è necessario impostare il timer, cliccando sull’icona dell’orologio con una barra obliqua che attraversa il quadrante. Verrà così visualizzato un elenco con cinque opzioni (nessun limite di tempo, 1, 3, 7 e 10 secondi). La foto mostrata in chiaro (altrimenti è sfocata) solo dopo il tocco del destinatario. Nell’angolo superiore destro apparirà un conto alla rovescia, al termine del quale l’immagine verrà eliminata dalla conversazione.

Rimarrà traccia del messaggio (data e ora di ricezione), ma il destinatario non potrà più accedere al suo contenuto (se non ha scattato uno screenshot). Il funzionamento è simile per i video, ma c’è una piccola differenza. L’utente non deve specificare la scadenza, in quanto il video scomparirà immediatamente dopo la prima visualizzazione. Ovviamente i messaggi secreti con possono essere condivisi con qualcun altro.

La nuova versione di Viber per iOS e Android permette inoltre la registrazione e l’invio di video istantanei (fino a 30 secondi), mantenendo e rilasciando il pulsante apposito. Su iOS 10, infine, è possibile visualizzare il contenuto dei messaggi direttamente nelle notifiche.