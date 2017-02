Wind Tre, Samsung Galaxy A3 e A5 con 30 GB 4G LTE

Filippo Vendrame,

Wind Tre, il più grande operatore nazionale di telefonia mobile, arricchisce il listino a marchio 3 con i nuovi Samsung Galaxy A5 e Samsung Galaxy A3. In linea con il claim di 3, “The future you want”, questa offerta dimostra, ancora una volta, innovazione e trasparenza al servizio dei clienti. I due smartphone sono disponibili con l’offerta ricaricabile ALL-IN di 3 che prevede 30 Giga di Internet 4G LTE, chiamate illimitate e 300 messaggi, a soli 15 euro al mese. Con ALL-IN è, inoltre, possibile richiedere la Card Gold di Grande Cinema 3 che offre un ingresso a settimana per andare al cinema, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi.

I Galaxy A5 e Galaxy A3, ultimi nati in casa Samsung, si distinguono per il design compatto ed elegante, disponibile in quattro colori. Entrambi sono dotati di fotocamera anteriore e posteriore altamente performanti per scattare foto e selfie sempre luminosi e di altissima qualità. Dispongono, inoltre, della certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e di una batteria potenziata che consente di utilizzare questi smartphone in modo intenso. I Samsung Galaxy A5 e Galaxy A3 hanno, infine, una memoria rispettivamente di 32 GB e 16 GB espandibile fino a 256 GB con microSD, per conservare tutti i propri ricordi come canzoni, video o fotografie.

Sono gli smartphone ideali per rimanere sempre connessi e accedere ai servizi innovativi offerti da Wind Tre, azienda che, nei prossimi anni, investirà 7 miliardi di euro in infrastrutture digitali per servizi sempre più affidabili e veloci e per contribuire alla digitalizzazione del Paese.

Inoltre, a partire da oggi 3 febbraio, tutte le nuove attivazioni avranno incluso gratuitamente l’inibizione dei servizi a pagamento (i così detti servizi Premium). Gli addebiti indesiderati, dunque, saranno solo un lontano ricordo.