Windows 10 Mobile build 15025 agli Insider: novità

Filippo Vendrame,

Con un leggero ritardo rispetto alla versione per PC a causa di un bug, Microsoft ha rilasciato agli iscritti al programma Windows Insider anche la build 15025 di Windows 10 Mobile. Trattasi di una nuova build del futuro aggiornamento Windows 10 Creators Update che arriverà nel corso della primavera contestualmente all’aggiornamento per la versione PC. Le novità di questa nuova build per il mondo mobile non sono di sostanza, anzi sono abbastanza di secondo piano, soprattutto se paragonate con le molte funzionalità della declinazione per PC.

Il browser Edge è, adesso, in grado di leggere ad alta voce gli ebook proprio come sui computer desktop. La lingua italiana è supportata. Piccole novità per le emoji che adesso saranno visualizzate a colori all’interno dei siti web. Miglioramenti anche nel Feedback Hub dove è più semplice trovare problemi e soluzioni simili. Migliorati anche i sistemi di accessibilità. Non manca poi un lungo elenco di correzioni ed ottimizzazioni per rendere la piattaforma più stabile, affidabile e performante. Ovviamente, trattandosi di una build di sviluppo non mancano i bug che Microsoft segnala all’interno del change log dell’aggiornamento.

Il suggerimento, dunque, è quello di testare questa nuova build di Windows 10 Mobile solamente all’interno di uno smartphone adibito ai test.

La casa di Redmond continua, dunque, lo sviluppo di Windows 10 Mobile che si dimostra una piattaforma sicuramente interessante anche se oggi non trova casa in alcun terminale di vero appeal per gli utenti. Le quote di mercato degli smartphone Windows sono, infatti, ai minimi termini e sul loro futuro grava una pesante incognita.