Addio al Google Now Launcher per Android

Cristiano Ghidotti,

Al momento sono due i launcher di bigG per Android presenti su Play Store: il Google Now Launcher lanciato nel 2014, in italiano chiamato Avvio Applicazioni Now, e il Pixel Launcher (ex Nexus Launcher) che ha fatto invece il suo debutto lo scorso anno con i dispositivi Pixel e Pixel XL. Nel fine settimana il gruppo di Mountain View ha avvisato i propri partner GMS (Google Mobile Services) che il primo verrà presto abbandonato.

L’applicazione scomparirà da Play Store nelle prossime settimane, più precisamente nel corso del primo trimestre dell’anno, dunque al più tardi entro la fine di marzo. Ciò nonostante, Google ha intenzione di continuare a supportare gli utenti che l’hanno già scaricato e installato sui loro dispositivi, pubblicando periodicamente aggiornamenti per l’applicazione Ricerca Google. La ragione principale che ha spinto a operare questa scelta è che i dispositivi Android di produttori third party possono ora integrare le schede di Now in qualsiasi launcher. Di seguito è possibile leggere un estratto (in forma tradotta) dell’email che l’azienda californiana ha inviato ai propri partner.

Q1 2017: Google Now Launcher scomparirà da Google Play. Sebbene gli utenti non saranno più in grado di scaricare e installare il launcher da Play Store, Google continuerà a supportare chi già lo utilizza aggiornando l’applicazione Ricerca Google.

Chi vuol utilizzare Google Now Launcher deve dunque scaricare l’applicazione da Play Store al più presto. In alternativa, dopo la rimozione, potrà reperire con facilità il file d’installazione da portali come APK Mirror.

1 marzo 2017: Google Now Laungher sarà rimosso da GMS. I nuovi dispositivi con Google Now Launcher nell’immagine di sistema non saranno più approvati. In ogni caso, i partner potranno continuare a installare Google Now Launcher sui loro dispositivi se già approvati in precedenza. Quei device non dovranno rimpiazzare Google Now Launcher con altro dopo l’aggiornamento ad una nuova versione della piattaforma Android.