Google ha venduto Terra Bella a Planet Labs

Nel 2014 il gruppo di Mountain View ha acquisito Skybox Imaging (per una cifra pari a circa 500 milioni di dollari), una realtà specializzata nello sviluppo di tecnologie utili per fotografare il pianeta dall’alto, con l’ausilio di satelliti dalle dimensioni contenute. Il team è stato poi ribattezzato con il nome Terra Bella e di recente si è parlato di una sua possibile cessione da parte della parent company Alphabet. Oggi arriva la conferma.

L’acquisizione è stata portata a termine questa volta da una società con sede a San Francisco, chiamata Planet Labs e operante nello stesso settore, fondata da alcuni ricercatori con alle spalle collaborazioni di rilievo come quella con la NASA. Al momento non è dato a sapere a quanto ammonti l’entità della transazione economica. Inclusa nell’operazione anche la rete di satelliti SkySat già in orbita. Google continuerà comunque ad usufruirne, attraverso la stipula di un contratto dalla durata pluriennale che consentirà a bigG di utilizzare le immagini acquisite all’interno dei suoi prodotti, con tutta probabilità Maps ed Earth.

Con un intervento pubblicato sulle pagine del sito ufficiale, i vertici di Planet Labs affermano che l’acquisizione aiuterà il gruppo a soddisfare le esigenze di nuovi clienti e a raggiungere nuovi mercati a livello globale. Ecco un estratto in forma tradotta del post firmato da Jen Fitzpatrick, VP of Product and Engineering di Google.