Honor, per San Valentino un talent per i creativi

Filippo Vendrame,

San Valentino si sta avvicinando rapidamente e per la ricorrenza più dolce dell’anno Honor ha deciso di fare una simpatica sorpresa a tutti i suoi clienti. Honor, infatti, ha deciso di sbarcare su Tinder lanciando un talent: in palio l’appuntamento perfetto per gli utenti più creativi e coraggiosi. A partire da oggi 6 febbraio e sino al prossimo 23 febbraio, tutti gli iscritti a Tinder potranno trovare il profilo di Honor mentre cercano all’interno della piattaforma la loro anima gemella.

Gli iscritti a Tinder che si troveranno in sintonia con Honor potranno partecipare ad un contest lanciato dal produttore di smartphone per tutti coloro che a San Valentino non hanno ancora trovato la loro dolce metà. Per loro, Honor ha pensato ad un modo ironico di festeggiare la ricorrenza per gli innamorati. Partecipare a questa simpatica iniziativa di Honor è davvero molto semplice. Gli utenti dovranno prima cliccare sul link del sito dell’iniziativa e poi condividere su Instagram una foto fingendo, nel modo più ironico possibile, di avere una propria compagna utilizzando, contestualmente, gli hashtag #Honor4Single e #Honor6X.

Gli utenti che Honor avrà conquistato su Tinder, riceveranno un codice sconto del valore di 20 euro da utilizzare su vMall, l’e-commerce di Honor, per l’acquisto di Honor6X. Gli autori delle 5 foto migliori vinceranno un Honor 8, le successive 10 foto più divertenti vinceranno un Honor 6X.