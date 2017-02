Huawei P10 e P10 Plus, cinque versioni al MWC 2017?

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG G6 non sarà l’unico protagonista del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. I visitatori dell’importante manifestazione spagnola potranno assistere anche alla presentazione dello Huawei P10, il top di gamma del produttore cinese che prenderà il posto dell’ottimo P9. In base ad un documento apparso online, lo smartphone verrà offerto anche in versione Plus per un totale di cinque differenti configurazioni.

Non è possibile confermare l’affidabilità della fonte, ma le indiscrezioni provenienti dalla Cina sembrano in linea con quelle trapelate a fine novembre 2016. Se le informazioni stampate sul documento sono legittime, il nuovo Huawei P10 sarà disponibile in tre versioni: 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Per il modello P10 Plus non è invece prevista la versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Il documento indica anche i prezzi per il mercato cinese:

Huawei P10

4GB+32GB: 3.488 yuan

4GB+64GB: 4.088 yuan

6GB+128GB: 4.688 yuan

Huawei P10 Plus

4GB+64GB: 4.988 yuan

6GB+128GB: 5.688 yuan

L’immagine non chiarisce le differenze estetiche tra i due modelli. Il P10 potrebbe avere uno schermo flat, mentre il P10 Plus uno schermo dual edge, ma diagonale e risoluzione dovrebbero essere identiche (5,5 pollici Quad HD). Si prevede inoltre l’utilizzo di un processore octa core Kirin 965 e una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica Leica Summarit H 1:2.0/27 ASPH, autofocus laser e flash dual LED. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.0.